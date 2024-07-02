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Şampiyonlar Ligi'ndeki tahminlerinin hepsi tutmuştu! Dünyanın konuştuğu köpeğe Türkiye-Avusturya maçı soruldu: İşte tahmini!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.07.2024 12:07
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Şampiyonlar Ligi'ndeki tahminleriyle sosyal medyada viral olan köpeğe bu sefer de Türkiye-Avusturya maçının sonucu soruldu. Tüm dünyanın gündemine oturan o köpeğin hangi ülkeyi seçtiği yine çok konuşuldu. İşte o tahmin!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tahminlerinin hepsi tutmuştu! Dünyanın konuştuğu köpeğe Türkiye-Avusturya maçı soruldu: İşte tahmini!

Bu sezon şampiyonlar liginde sonuçlardan çok tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek konuşulmuştu. Küçük köpek hangi takımın sepetine basket attıysa çeyrek final eşleşmesini o takım kazanmıştı. Bir anda tüm dünyanın gündemine oturan görüntüler hızla yayılırken, küçük köpeğin yaptığı yarı final için tahminlerinin de tutup tutmayacağı merak konusu olmuştu. Sevimli köpek 2024 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı da tahmin etmişti.

O sevimli köpeğe şimdi de bugün akşam TSİ 22.00'de oynanacak Euro 2024 son 16 karşılaşması Türkiye-Avusturya maçının sonucu soruldu. Tahmini yine gündem yaratacak cinsten!

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TÜRKİYE 2-1 AVUSTURYA

Sevimli köpek ülkemizden yana tahminini kullanarak Türkiye'nin maçtan 2-1 galip ayrılacağını tahmin etti.

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Köpek ayrıca Türkiye'nin 2-1'lik Avusturya galibiyetinin uzatmalar sonucu geleceğini de söyledi.

Euro 2024 Canlı Skor


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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Türkiye avrupa şampiyonası
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