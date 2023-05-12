Şampiyonlar Ligi'ni kimin alacağını söyledi! Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter şampiyon mu oluyor?

Günümüzdeki sosyal medyanın önemi git gide yayılıyor. Şampiyonlar Ligi ile çektiği video sayesinde fenomen olan isim şimdi de şampiyonun kim olacağını açıkladı.

HANGİ YUMURTA SAĞLAMSA O TAKIM TUR ATLIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bittikten sonra yumurtaların üstüne takım logolarını yapıştıran bu kullanıcı ilginç bir video çekmeye başladı. Birbiriyle rakip olan iki takımın yumurtasını tokuşturan fenomen isim, kırılan takımı elendi olarak gösteriyor. Yarı finale kadar eksiksiz olarak doğru bilen bu hesap, finali kimin kazanacağını da açıkladı.

MANCHESTER CITY FİNALE ÇIKACAK AMA YENİLECEK

Finale Inter ile Manchester City'nin kalacağını söyleyen fenomen ismin çektiği videoda son olarak Manchester City'nin yumurtası kırıldı ve şampiyon Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter oldu.



