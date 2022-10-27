Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yüzüne talih güldü

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye, her yıl izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonundan ikinci olarak ayrılan Hasan Biltekin'in yüzüne talih güldü.

Aslen Nevşehirli olan yarışmacı lisede Turizm ve Otelcilik alanında eğitim aldı. Yüksek okul eğitimini ise Nevşehir Hacı Bektaşi Üniversitesi'nde tamamladı. 27 yaşındaki Hasan Biltekin, öğrencilik yıllarında takım kaptanlığı ve koordinatörlük yaptı.

2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'den annesinin rahatsızlığı nedeniyle çekilmek zorunda kalan Biltekin, ''Ben olsaydım Serhat birinci olamazdı'' diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

2021 sezonunda yeniden yarışmaya katılan Hasan Biltekin, zorlu etaplardan geçerek finale kadar çıkmayı başarmıştı. Eren Kaşıkçı'nın şampiyon olmasıyla ikinci olan Hasan Biltekin, yarışma bittikten sonra bir süre Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çalıştı.

TALİH YÜZÜNE GÜLDÜ

Yarışmaya katıldığı sene Nevşehir Belediyespor'un aşçılığını yapan Hasan Biltekin, geçtiğimiz günlerde kendi restoranını açtı. Biltekin, memleketi Nevşehir'de açtığı restoranda hamburger ve tatlı satışı yapıyor.

Hasan Biltekin, yarışma bittikten sonra doktor sevgilisi Hülya Acar ile nişanlamıştı.



