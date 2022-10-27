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Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yüzüne talih güldü

27.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda Eren Kaşıkçı ile finale kalarak şampiyonluğu kıl payı kaçıran Hasan Biltekin bakın şimdi ne yapıyor...

Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ikincisi Hasan Biltekin'in yüzüne talih güldü

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye, her yıl izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonundan ikinci olarak ayrılan Hasan Biltekin'in yüzüne talih güldü.

Aslen Nevşehirli olan yarışmacı lisede Turizm ve Otelcilik alanında eğitim aldı. Yüksek okul eğitimini ise Nevşehir Hacı Bektaşi Üniversitesi'nde tamamladı. 27 yaşındaki Hasan Biltekin, öğrencilik yıllarında takım kaptanlığı ve koordinatörlük yaptı.

Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ile ünlenen Hasan Biltekin bakın şimdi ne yapıyor

2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'den annesinin rahatsızlığı nedeniyle çekilmek zorunda kalan Biltekin, ''Ben olsaydım Serhat birinci olamazdı'' diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ile ünlenen Hasan Biltekin'in kısmeti açıldı

2021 sezonunda yeniden yarışmaya katılan Hasan Biltekin, zorlu etaplardan geçerek finale kadar çıkmayı başarmıştı. Eren Kaşıkçı'nın şampiyon olmasıyla ikinci olan Hasan Biltekin, yarışma bittikten sonra bir süre Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çalıştı.

Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ile ünlenen Hasan Biltekin bakın şimdi ne yapıyor

TALİH YÜZÜNE GÜLDÜ

Yarışmaya katıldığı sene Nevşehir Belediyespor'un aşçılığını yapan Hasan Biltekin, geçtiğimiz günlerde kendi restoranını açtı. Biltekin, memleketi Nevşehir'de açtığı restoranda hamburger ve tatlı satışı yapıyor.

Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ile ünlenen Hasan Biltekin bakın şimdi ne yapıyor

Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ile ünlenen Hasan Biltekin bakın şimdi ne yapıyor

Hasan Biltekin, yarışma bittikten sonra doktor sevgilisi Hülya Acar ile nişanlamıştı.

Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı! MasterChef Türkiye ile ünlenen Hasan Biltekin bakın şimdi ne yapıyor


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TV8 Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Masterchef Somer Sivrioğlu Eren Kaşıkçı Hasan Biltekin anne yaşında

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