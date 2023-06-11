Şampiyonluğun ardından Arda Güler'den iddialı sözler! "Bundan sonra böyle olacak..."

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe'de Arda Güler oyunuyla göz doldururken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye Kupası'nın kazanılmasına dair Arda Güler, "Çok şükür kariyerimdeki ilk kupa. Uzun süredir kupa kazanamıyorduk, bunu sonlandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışkın, inşallah devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA BÖYLE"

"Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum." diyen Güler, "Onların desteğini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Bundan sonra hep böyle olacak inşallah" dedi.

FİNALİN EN İYİSİ

Öte yandan karşılaşmanın ardından genç oyuncu Arda Güler Ziraat Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncusu seçildi.



