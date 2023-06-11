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Şampiyonluğun ardından Arda Güler'den iddialı sözler! "Bundan sonra böyle olacak..."

11.06.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'ndaki 7. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler karşılaşmanın ardından iddialı konuştu. İşte detaylar...

Şampiyonluğun ardından Arda Güler'den iddialı sözler! "Bundan sonra böyle olacak..."
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe'de Arda Güler oyunuyla göz doldururken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

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Türkiye Kupası'nın kazanılmasına dair Arda Güler, "Çok şükür kariyerimdeki ilk kupa. Uzun süredir kupa kazanamıyorduk, bunu sonlandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışkın, inşallah devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

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"BUNDAN SONRA BÖYLE"

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"Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum." diyen Güler, "Onların desteğini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Bundan sonra hep böyle olacak inşallah" dedi.

FİNALİN EN İYİSİ

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Öte yandan karşılaşmanın ardından genç oyuncu Arda Güler Ziraat Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncusu seçildi.


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