SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte son hafta düdük çalacak hakemler

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte son hafta düdük çalacak hakemler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.05.2024 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü Pazar günü çözülecek! Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe'nin kendi sahasında İstanbulspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı ise Volkan Bayarslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

thumbs_b_c_3ed3411cac2c98ca0cf0f84ed798a880

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu!UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu!
Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı!Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı!
İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklamasıİsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Hakem
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçuklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçuklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

Yol verme kavgasının görüntüleri dehşete düşürdü! Araçtan inip kurşun yağdırmış…

Yol verme kavgasının görüntüleri dehşete düşürdü! Araçtan inip kurşun yağdırmış…

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması

İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu!

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu!

Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.