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Şampiyonluk için taraftara tarih bile verdi! Okan Buruk resmen duyurdu...

09.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Şampiyonluk için tarih veren Okan Buruk taraftarlara seslendi.

Şampiyonluk için taraftara tarih bile verdi! Okan Buruk resmen duyurdu...

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen hafta kaybettiğimiz karşılaşma sonrası hafta içi antrenmanlarda bize ışık vermişti. İlk yarının sonuna kadar etkindik. Maçın geneline baktığımız kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimize çok net pozisyon vermedik. Rakibimiz organize bir takım. Savunma arkası koşuları yaptılar. Çok net pozisyonlar vermedik. Oyuncular bu maça verdiği önemi saha içerisinde gösterdiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. En önemli şey bir hafta maç kaybettikten sonra tekrara ayağa kalkmak. Geçen haftaki maç sonrası bizi arayan bir sürü insan vardı. Bize lider olduğumuzu, 3 puan önde olan takım olduğumuzu, kendimize güvenmemiz gerektiğini ve sezon başında beri oynadığımız oyunla ligde çok büyük yollar katettiğimizi söylediler. Kendimize güvendik. Maç öncesi iyi hazırlandık. Bugün 3 puanla karşınızdayım. En yakın rakiplerimizle fark 5 puana çıktı. Bu da benim için önemli. Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla ve aynı istekle devam etmeliyiz" diye konuştu.

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"MAÇ SONU HERKES ÇOK MUTLUYDU"

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Portekizli futbolcu Sergio Oliveira’nın performansının sorulması üzerine Okan Buruk, "Maçın ilk yarısında benim açımdan ofansif olarak istediklerimi yaptı. Penaltı pozisyonunda o vardı. Oyun içerisinde top kaptıranlar olacak, hatalar olacak. Bugün özellikle her top kaptıranı alkışladım. Seyircimizin de aynı tepkiyi vermesini istedim. Herkes heyecanlı bir şekilde maçı seyrediyor. Sergio’n un performansından memnunum. Son bölümde biraz daha yoruldu. Midtsjö girdikten sonra çok önemli ivme kattı. Maç sonu herkes çok mutluydu. Soyunma odasında çok mutlu bir hava vardı" ifadelerini kullandı.

"DÜNKÜ MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ MOTİVASYON OLDU"

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Fenerbahçe’nin puan kaybetmesinden sonra oynamalarının hatırlatılması üzerine Buruk, "Taktiksel olarak, diziliş olarak, 11 olarak etkilemedi. Moral olarak, konsantrasyon ve öz güven anlamında olumlu etkiledi. Bu tür sonuçlar, bir gün önce rakibin puan kaybetmesi, oyunculara motivasyon oluyor. 5 puan öne geçmek daha bizim için büyük amaç oluyor. Dünkü maç bizim için önemli motivasyon oldu" dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TARİH VERDİ! ''BU AY ŞAMPİYONUZ"

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Şampiyonluk ile ilgili konuşan Buruk, "Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. Bu ay içinde inşallah şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.


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