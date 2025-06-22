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Şampiyonluk kutlamalarında stadyum çöktü! Bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

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Çiğdem Sevinç

Şampiyonluk kutlaması faciaya dönüştü. MC Alger taraftarlarının tribün çökmesiyle yaşadığı olayda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sözcü'nün haberine göre, Cezayir Ligi’nde MC Alger, NC Magra ile 0-0 berabere kalarak 9. şampiyonluğunu kazandı. Ancak kutlamalar sırasında 5 Temmuz 1962 Stadyumu’nda büyük bir facia yaşandı.

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İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜLER

Maçın bitiminde bazı taraftarlar tribünlerdeki çitlere doğru koştu. Eski ve zayıf olduğu söylenen çitler bu baskıya dayanamayarak çöktü. Çökmenin etkisiyle bazı taraftarlar ikinci kattan aşağıya düştü. Alt tribünde bulunanlar da büyük panik yaşadı.

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BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Stadyumu’nda yaşanan çökme bir kişinin hayatını kaybetmesine, 11 taraftarın da yaralanmasına yol açtı.

Yaralıların bazıları hastanede tedavi altına alındı. Kupa töreni iptal edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir stadyum
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