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Şampiyonluk maçında da sahnede o vardı! Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi, her şey son haftaya kaldı

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Sporting Lizbon'u konuk etti. Kıyasıya bir rekabet içinde oynanan karşılaşmada milli futbolcumuzun golü liderlik için yeterli olmasa da attığı bu golle takımının şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı.

Şampiyonluk maçında da sahnede o vardı! Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi, her şey son haftaya kaldı
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Portekiz Ligi'nin 33. hafta mücadelesi muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip mücadelede averajla ikinci sırada bulunan Benfica, sahasında lider Sporting'i konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

KEREM'İN GOLÜ YETMEDİ

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Benfica'nın golü mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 4. dakikada Francisco Trincao attı. Kerem Aktürkoğlu mücadelede 84 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 90 dakika forma giydi.

ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALDI

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Alınan bu sonucun ardından şampiyonluk son haftaya kalmış oldu. Sporting, son maçını kazanması halinde Benfica'nın sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Benfica'nın şampiyon olabilmesi için ise Sporting'in puan kaybetmesi gerekiyor. İki takım da ligde 79 puana sahip.

Benfica, ligin son haftasında Braga'ya konuk olacak. Sporting ise sahasında Vitoria'yı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Kerem Aktürkoğlu son dakika benfica
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