Şampiyonluk maçında da sahnede o vardı! Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi, her şey son haftaya kaldı

Portekiz Ligi'nin 33. hafta mücadelesi muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip mücadelede averajla ikinci sırada bulunan Benfica, sahasında lider Sporting'i konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

KEREM'İN GOLÜ YETMEDİ

Benfica'nın golü mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 4. dakikada Francisco Trincao attı. Kerem Aktürkoğlu mücadelede 84 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 90 dakika forma giydi.

ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALDI

Alınan bu sonucun ardından şampiyonluk son haftaya kalmış oldu. Sporting, son maçını kazanması halinde Benfica'nın sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Benfica'nın şampiyon olabilmesi için ise Sporting'in puan kaybetmesi gerekiyor. İki takım da ligde 79 puana sahip.

Benfica, ligin son haftasında Braga'ya konuk olacak. Sporting ise sahasında Vitoria'yı konuk edecek.