Şampiyonluk oranları değişti! Bu sezon ilk defa Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 20. hafta öncesinde iddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi. Sezon başından beri tek başına favori gösterilen Fenerbahçe'nin yanına Galatasaray da eklendi.

AYNI ORANA SAHİPLER

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oranı 1.90 olarak açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte 20 haftanın ardından Fenerbahçe ilk kez tek favoriden çıkmış oldu.

Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50 olarak duyuruldu. Trabzonspor'un son oranı 14.00 olarak açıklandı.

Başakşehir'e 16.00, Adana Demirspor'a 35.00, Konyaspor'a ise 80.00 oran belirlendi.



