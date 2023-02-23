Şampiyonluk, play-off ile mi belirlenecek? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş öneri

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 ilimiz derinden etkilendi. Süper Lig kulüpleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Bu karar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş bir öneri geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig şampiyonunun play-off maçlarıyla belirlenmesini istedi. Galatasaray ve Fenerbahçe bu teklife direkt olarak karşı çıktı.

DİĞER KULÜPLER OLUMLU

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu teklife olumsuz cevap vermesine rağmen diğer tüm kulüpler Çebi'nin teklifine sıcak bakıyor. 2011-12 sezonunda olduğu gibi şampiyonun yeniden play-off maçlarıyla belirlenmesini isteyen Ahmet Nur Çebi, bu fikrini TFF'ye taşıyacak.

