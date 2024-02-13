Şampiyonluk yolunda hızla ilerleyen Galatasaray'da taraftarları yıkan gelişme!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur sezon sonunda görevi bırakıyor. Sinan Engin'in ortaya attığı bu iddia sonrası sosyal medya adeta çalkalanmıştı. Ortaya atılan bu iddianın üstünden iki gün geçmesine rağmen sarı-kırmızılı yönetimden herhangi bir yalanlama gelmemesi Galatasaraylı taraftarları endişeye soktu.

SİNAN ENGİN NE DEMİŞTİ?

Sinan Engin Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Erden Timur, sezon sonunda bırakıyor. Aldığım duyum bu. Sezon sonunda bırakmayı düşünüyor. Bırakacağını duydum." demişti.

"DURSUN BEY'LE Mİ ARASI BOZUK BİLMİYORUM..."

Sinan Engin ayrıca, "Galatasaray'da çok önemli işler yaptı. Galatasaray taraftarının da bir numaralı sevgilisi. Dursun Bey'le mi arası bozuk bilmiyorum. Türk futbolunda çok samimiyetsiz bir ortam olduğunu düşünüyor. Galatasaray taraftarının bir numarası. İkinci bir Abdülkerim Albayrak gibi." ifadelerini kullanmıştı.





