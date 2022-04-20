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Samsak döveci olayı ile tanınan Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı evli mi? Serkan Çağrı kaç yaşında, nerelidir?

20.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Samsak Döveci' nedeniyle araları açılan Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında sular durulmuyor. 45 yaşındaki klarnet virtüözü, "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı" ifadelerini kullanmıştı. Bu olayda sular bir türlü durulmuyor. Samsak döveci olayı ve Serkan Çağrı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Serkan Çağrı hakkında merak edilenler!

Samsak döveci olayı ile tanınan Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı evli mi? Serkan Çağrı kaç yaşında, nerelidir?

Langıdı lan lan langıdı lan lan’ sözleriyle son günlerde herkesin dilinde olan Kütahya Tavşanlı ilçesine ait anonim türkü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasını açtı. Serkan Çağrı, geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Çağrı, Doğan'ın yorumladığı ve kendisinin klarnet çaldığı eser hakkında, "Bu olayı farklı algılayan bir kesim var. 'Ayrı ayrı solo yapmak istemişiz' deniyor. Ayrıca 'Samsak Döveci maddi olarak aralarını açtı' diye haberler görüyorum. Bunlar üzücü. Bizim aramıza açan şey parçanın çok tutması, tıklanması değil" demişti. Ünlü müzisyen Serkan Çağrı ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı kaç yaşında ve nereli? şeklindeki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976 tarihinde Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Türk klarnet virtüözü ve akademisyendir. 2017 yılından itibaren Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılan kabin içi müziklerin yapım ve yönetmenliğini yaptı. Henüz 7 yaşındayken klarnet çalmaya başlayan Çağrı, 13 yaşında Erguvan Festivali kapsamında yaş ortalamasının 40 olduğu yarışmada özel ödüle layık görülerek başarısını kanıtladı.

Samsak döveci olayı ile tanınan Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı evli mi? Serkan Çağrı kaç yaşında, nerelidir?

1995'te Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na başlayan Serkan Çağrı, 1998 yılında İTÜ Devlet türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yapmıştır. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak başlayan ünlü isim, Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ardından Bakü Müzik Akademisi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Serkan Çağrı TRT bünyesinde görev alan TV ve Radyo yapımcısı Ebru Çağrı ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Samsak döveci olayı ile tanınan Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı evli mi? Serkan Çağrı kaç yaşında, nerelidir?

SERKAN ÇAĞRI ALBÜMLERİ NELERDİR?

Sır - Yılı: 2016

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı: 2011

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı: 2011

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı: 2009

Âlâ. Yılı: 2008

Nefesim Yılı: 2005

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak): 1998

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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