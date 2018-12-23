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Samsun'da 2 metre 30 santimlik yayın balığı yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

Samsun’da baraj gölünde yakalanan dev yayın balığını görenler telefonlara sarılarak, balıkla fotoğraf çekildi.

Samsun'da 2 metre 30 santimlik yayın balığı yakalandı

Altınkaya Barajı’nın Bafra tarafında yakalanan 2 metre 30 santim uzunluğunda 103 kilo ağırlığındaki yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Atakum’da bulunan bir balıkçı tarafından satılmak üzere tezgahın yanında asılarak sergilenen dev balık, vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor. Dev balığa merakla bakan vatandaşlar, balıkla birlikte fotoğraf çekilip balığı yakından incelediler. Balığa yoğun ilgi gösterildiğini belirten balıkçı dükkanı sahibi Emir Alp Cenikli, vatandaşın ilgisinden ötürü balığı yarın kesip satışa sunacaklarını söyledi. Balığı görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar daha önce bu kadar büyük bir balığı yakından görmediklerini belirttiler.

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"TAVASINI ÖNERİYORUZ"

Balığın aşırı ilgi gördüğünü söyleyen balıkçı Emir Alp Cenikli, "Balık 2 metre 30 santim ve 103 kilo ağırlığında. Çok sık görülmeyen büyüklükte ve kiloda bir balık. Vatandaşlardan büyük bir ilgi görüyor. Selfie, fotoğraf çekilenler oluyor. Vatandaşın ilgisinden ötürü bugün tezgahımızda sergileyeceğiz. Yarın kesip kilosunu 35 TL’den satışa sunacağız. Yayın balığının mısır unuyla birlikte tavası güzel oluyor. Biz de bu şekilde pişirilmesini öneriyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yayın balığı Samsun altınkaya barajı

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