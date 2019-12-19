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Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Samsun’da 2 öğrencinin öldüğü, 8’i öğrenci 10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 31. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmet B. idaresindeki otomobil ile seyir ederken Samsun’dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki servis minibüse arka sağ kısmından çarptı. Bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.’nin (72) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybederken, 8’i öğrenci 10 kişi de yaralandı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntüsünde öğrenci servisinin takla atarak karşı şeride geçip otomobil ile çarpışması anını gözler önüne serdi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu servisçilere bi çözüm bulunmalı hepsi aynı trafik teröristi gibi gdiyolar ne yol hakkı diyolar ne emniyet şeridi ne insan hakkı hepsi birar dağ ayısı bunların eğitimsiz görgüsüz ne kadar ayı varsa (burda kurallara uyanları tenzih ediyorum) serviş şoförlüğü yapıyo devletin bi çözüm bulması lazım yoksa daha böyle çok kazalar olur çok insanlar ölür....
Allah rağmet eylesin, frene bile basmadan yanlarından geçen otobüs şöförüne yazıklar olsun, imanınız para olmuş..
Kaza falan hikaye cünayet
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