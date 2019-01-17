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Samsun'da dedektif gibi komşu şüphelileri yakalattı

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GÜNDEM  | 17.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

Samsun'da komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen ve çektiği fotoğrafları inşaat sahibine gönderen kişi, 2 zanlının yakalanmasını sağladı.

Samsun'da dedektif gibi komşu şüphelileri yakalattı

Dedektif gibi komşu hırsızlık şüphelilerini yakalattı. Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T'ye attı.

Alkan T'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı K.A. (36) ile K.İ'nin (37) yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ve K.İ, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dedektif hırsız komşu

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