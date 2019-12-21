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Samsun'da ilginç olay! Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Samsun’da Ahmet Kökçe isimli vatandaş, 1 saat trafik polisi aradıktan sonra kendisini şikayet ederek trafik cezası yedi.

Ahmet Kökçe, arabasının muayenesini yaptırdıktan sonra LPG tankını değiştirdi. Daha sonra süresi dolan tankı değiştiren Kökçe, notere giderek tüpü ruhsata işletmek istedi. Noterde bir cezası gözükmeyen Kökçe’nin arabasının tankı, ruhsata işlenemedi. İddiaya göre, Ahmet Kökçe’den trafik cezası yemesi istendi. Kökçe de tüp tankını ruhsata işletmek için 1 saat trafik polisi arayıp, kendisine ceza yazdırdı. Cezayı yiyen Kökçe, tekrardan notere giderek yeni tankını ruhsata işletti.

Başından geçen trajikomik olayı anlatan Ahmet Kökçe, “Kendi arabamı trafik polisine şikayet ettim. Arabamın cezası yoktu. LPG taktırmıştım. Notere gittim. 'Ruhsata işlemesi için ceza yemem' gerektiğini söylediler. ‘Herhangi bir trafik polisine ceza yazdırmanız gerekiyor’ dediler. Ben de sabah yola çıkarak Samsun’da trafik polisi aramaya başladım. Birkaç yere gittikten sonra Cumhuriyet Meydanı’nda trafik polislerini buldum. Durumumu polislere arz ettim. Onlar da evraklarıma baktılar. Arabanın cezası yok. Bana ceza yazacaklarını söylediler. Ben de tamam dedim. Sonra da 108 TL ceza yazdılar. Daha sonra da LPG muayeneden geçti. Ben de orada memur beylere teşekkür ettim. Devletimize, milletimize katkı olsun diye böyle bir şey yaptık” dedi.

" 'BANA CEZA YAZIN' DEDİĞİMDE POLİSLER ŞAŞIRDILAR"

Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat boyunca trafik polisi aradığını ifade eden Kökçe, “Bazı insanlar trafik cezası yememek için polisten kaçıyorlar. Ben kaçmadım. Arabayı muayene ettirmeden önce 870 TL ödemiş, temizlemiştim. Muayeneden araç geçince, cezası yoktu. Tüpü, noterden ruhsata işletirken ceza olması gerektiğini söylediler. Öyle denince başladım Samsun’da trafik polisi aramaya. Cezayı yiyince gittim noterde işlemi yaptım. Arabam şu anda tertemiz oldu. Samsun’da 1 saat trafik polisi aradım. ‘Bana ceza yazın’ dediğimde polisler şaşırdı. ‘Noterden ceza yazılmasını istediler’ dedim. Cezayı yazınca ben de memurlara teşekkür ettim. Yani toplamda 978 TL ceza ödedik. Arabamı şu anda temizledim ve satmayı düşünüyorum” diye konuştu.

"SAMSUN'DA KENDİSİNE CEZA YAZDIRAN TEK KİŞİ BENİM"

Başından geçen olayı arkadaşlarına anlatan Kökçe, arkadaşlarının da gözdesi haline geldi. Mesai arkadaşları Kökçe’nin başından geçen olayı anlatırken cep telefonu kamerasına kaydederek, eğlendiler. Kökçe de videoda, “Samsun’da kendisine ceza yazdıran tek kişi benim” dedi. Ceza tutanağında “Şikayet eden Ahmet Kökçe, cezayı yiyen Ahmet Kökçe” yazması, arkadaşlarını gülme krizine soktu.

(İHA)

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
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ceza trafik polisi Samsun

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
yakında uzaya çıkarız bu sistemle
Başka ülkede yaşayamam...
millet kafayı yemiş
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