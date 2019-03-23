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Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

sesamos sesamos
YAŞAM  | 23.03.2019 05:50 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde evde kendini iple tavana asan şahsı eşi kurtardı.

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

Olay, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası S.A. (32), bir ay önce işten ayrıldı. Bir aydır işsiz olan S.A., evde yalnız olduğu bir anda eşine WhatsApp'tan fotoğraf atarak intihar edeceğini yazdı.

İPİ BIÇAKLA KESİP EŞİNİ KURTARDI

Mesajı alan eşi eve geldiğinde eşini ipte asılı buldu. Bıçakla ipi keserek eşini yere indiren Ö.A., 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince S.A., ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun intihar girişimi

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