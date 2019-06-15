Samsun'da kavga anı kamerada

İlkadım ilçesinde, alkollü oldukları iddia edilen kimlikleri belirsiz 2 kişi, bilinmeyen nedenle yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, aldığı yumruk ve tekmeler ile yere yığıldı. Kavga, araya giren vatandaşlar tarafından sona erdi.

Yumruk ve tekmeyle yaralanan adam, ihbar üzerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(DHA)

