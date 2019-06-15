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Samsun'da kavga anı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

Samsun'da alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi arasında çıkan kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlkadım ilçesinde, alkollü oldukları iddia edilen kimlikleri belirsiz 2 kişi, bilinmeyen nedenle yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, aldığı yumruk ve tekmeler ile yere yığıldı. Kavga, araya giren vatandaşlar tarafından sona erdi.

Yumruk ve tekmeyle yaralanan adam, ihbar üzerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kavga

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