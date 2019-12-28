Samsun'da zihinsel engelli kadına cinsel istismarda yeni gelişme! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Olay, 17 Eylül tarihinde Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli L.M., bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Durumu gizlemeye çalışıp, bir süre bebeğe evde bakan aile, daha sonra durumu jandarmaya bildirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, istismar şüphelisi olduğu öne sürülen Süleyman G.'yi, yakalayarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DNA TESTİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G., hakkında Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Süleyman G.'den ve çocuktan aldığı kan örneklerinin karşılaştırılması için, DNA testi yapılmasını talep etti. Savcılığın talebi üzerine İstanbul'da yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan L.M.'nin dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı.