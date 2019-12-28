Mynet Trend
  4. Samsun'da zihinsel engelli kadına cinsel istismarda yeni gelişme! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Samsun'da zihinsel engelli kadına cinsel istismarda yeni gelişme! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

sesamos sesamos
YAŞAM  | Son Güncelleme

Samsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G. (57) hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılığın talebi üzerine yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından korumaya alınan çocuğun babası olduğu tespit edilen Süleyman G., 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Samsun'da zihinsel engelli kadına cinsel istismarda yeni gelişme! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Olay, 17 Eylül tarihinde Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli L.M., bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Durumu gizlemeye çalışıp, bir süre bebeğe evde bakan aile, daha sonra durumu jandarmaya bildirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, istismar şüphelisi olduğu öne sürülen Süleyman G.'yi, yakalayarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DNA TESTİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G., hakkında Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Süleyman G.'den ve çocuktan aldığı kan örneklerinin karşılaştırılması için, DNA testi yapılmasını talep etti. Savcılığın talebi üzerine İstanbul'da yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan L.M.'nin dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmenin ardından, hakkında yakalama emri çıkarılan şüpheli Süleyman G.; jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebeği ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'na konuldu.

(DHA)

2020 trafik cezaları belli oldu!2020 trafik cezaları belli oldu!
Susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetiştiSusuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti
Köpek balığının midesinden iki insan kolu çıktıKöpek balığının midesinden iki insan kolu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel istismar DNA tutuklama

En Çok Okunan Trend Haberler

Yerli otomobilden Toyota'ya yanıt

Yerli otomobilden Toyota'ya yanıt

Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!

Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!

Apple'ın açığını buldu, karşılığında bunu aldı

Apple'ın açığını buldu, karşılığında bunu aldı

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Manisa! İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Yer: Manisa! İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Çırağı palangaya bağlayıp işkence etmişlerdi! 2 kardeş serbest bırakıldı

Çırağı palangaya bağlayıp işkence etmişlerdi! Karar verildi

Antalya'dan inanılmaz görüntüler! Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler

İnanılmaz görüntüler! 'Kadın ölüyor, yeter sakin olun!'

Köpek balığının midesinden iki insan kolu çıktı

Köpek balığının midesinden iki insan kolu çıktı

Ordu’da belediyeden görülmemiş uygulama! Vatandaşın ayağına halı serildi

Belediye, vatandaşın ayağına halı serdi!

Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti en az 150 TL

Evde yılbaşı kutlamanın maliyeti en az 150 TL

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.