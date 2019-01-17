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Samsun'daki kanyonda kaybolan gencin son görüntüsü ortaya çıktı

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YAŞAM  | 17.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda 4 gün önce kaybolan Türkmenistan uyruklu gencin son görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun'daki kanyonda kaybolan gencin son görüntüsü ortaya çıktı

4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi Yunus Hocayov’un (20) cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulundu.

Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürerken, gencin son görüntüleri ortaya çıktı. Genci bölgeye götüren bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, Yunus Hocayov çadırın yanında görülüyor. Görüntülerde kanyonun sarp bölgeleri de yer alıyor.

samsun kanyon

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Kanyon Kayıp Yunus Hocayov

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