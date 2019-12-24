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Samsun Müftüsü'nden çok tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, piyango ve yılbaşı kutlamaları hakkında yaptığı açıklamada, “Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur" dedi. Çakı, “Piyangonun veya kumarın millisi olmaz. Ben bu kelimeden de rahatsızım" ifadelerini kullandı.

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, piyango ve yılbaşı kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çakı, yaptığı açıklamada piyangonun haram olduğunu, oradan elde edilen paranın helal olmadığını söyledi. Yılbaşı kutlamaları hakkında da konuşan Veysel Çakı, kutlamalardaki dine uygun olmayan davranışların doğru olmadığını söyledi.

Bir yılı sağlıklı geçiren bir Müslümanın yeni bir yıla günahlarla başlamak yerine şükretmesi gerektiğini söyleyen Müftü Çakı, “Her millet kendi kültürünü kendi milli değerlerini muhafaza etmek durumundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye ihtiyacımızda yoktur” şeklinde konuştu.

"PİYANGO VE KUMARIN MİLLİSİ OLMAZ"

Piyangonun haram olduğunu söyleyen Çakı, “Piyangonun veya kumarın millisi olmaz. Ben bu kelimeden de rahatsızım. Bizim mili diye bir piyangomuz söz konusu olamaz. Bu haramdır. Hangi çeşidi olursa olsun ister devlet ister şahıslar yapsın. Piyango haramdır ve asla caiz değildir. Oradan elde edilen para helal değildir. Hayır hasenat yapılmaz" diye konuştu.
Çakı sözlerine, “Bir Müslüman dünyada imtihandan geçiyor. Allah’a bağlılığını dinde ve Müslümanım sözünde ne kadar samimi olduğunun imtihanından geçiyor. Duruşumuz çok önemlidir. Bir Müslümanın az veya çok 3, 5 kuruş vererek bir piyango bileti alması onun ortaya koyduğu duruşu gösterir. Bu duruş yani benim gönlüm haramdan yana demektir. Allah bunu haram kılmış ama ben haramdan yana tavır alıyorum diye bir duruş sergilenmektedir ve bu ciddi sorunlar doğurur” şeklinde devam etti.

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"ŞÜKÜR YERİNE GÜNAH OLMAMALI"

Yılbaşı kutlamalarına da değinen Müftü Çakı, “Dine uygun olmayan içki, kumar ve buna benzer yanlış davranışlar doğru değildir. Bir yılı geçirmiş sağlıkla sıhhatle kazaya uğramadan, önemli bir hastalığa düçar olmadan bir yılı sağlıkla geçirdiysek bunun karşılığı haram olan içki kumar gibi kötülükler olmamalıdır. Şükür olmalıdır. Allahü Teala Kur’an-ı Kerim’de, ‘Şükrederseniz nimetimi artırırım. Ama nankörlük yaparsanız benim azabım çok çetindir’ buyuruyor. Bir yıl sağlıklı sıhhatli çoluğuyla çocuğuyla bir yıl geçiren bir Müslümanın bunun sonucunda Rabb’ine isyan ile günahlar ile yılı bitirmemesi yeni yıla böyle günahlarla başlamaması gerekir” sözlerini kullandı.

KÜLTÜR YOZLAŞMASI

Yılbaşı kutlamalarının bir başka kültürün ürünü olduğunu söyleyen Veysel Çakı şunları söyledi:

“Hele bu yılbaşı kutlaması bir başka millete bir başka kültüre bir başka dinin mensupları yaptığı için onunla bunu tercih etmesi bu davranış içine girmesi de çok tehlikeli sonuçlar doğurur. En hafif ifadesi ile bu kültür yozlaşmasıdır. Bizim yeterince dini bayramımız var. Milli bayramlarımız var. Bizim başkalarının ne Noel’ine ihtiyacımız var ne yılbaşı kutlamalarına ihtiyacımız var ne de çam süslemesine ihtiyacımız var. Bizim yeteri kadar milli bayramlarımız kültürel ve dini bayramlarımız vardır. Her millet kendi kültürünü kendi milli değerlerini muhafaza etmek durumundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye ihtiyacımız da yoktur. Toprak dediğiniz vatan dediğiniz sadece kuru bir toprak parçası değildir. Peki ya nedir? Vatanı korumak demek o milleti millet yapan değerlerin, milli değerlerin, kültürel değerlerin, dilin, örfün, geleneğin muhafaza edilmesi demektir.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
samsun müftüsü milli piyango yılbaşı

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Okuyucu Yorumları 160 yorum
Herkes kendinden sorumludur. Millete akıl vermene gerek yok kendin almazsın olur biter.
adam dogru olani, dogru bildigi sekilde soylemis cok mu rahatsiz oldun
kafa bimilyon tabiii senin adamın işi bu sen nerenin millisisin diyanet dinin gereklerini doğrusunu yanlışını anlatmuycakta senin gibilermi anlatıcak .biri çıkıp helal dese alkış tutardınız haran diyince hazımsızlık oluyor tabi normal.sen üzerine alın alınma adam anlatıcak aldığı maaşta bunu gerektiriyor.her müslümanım diyen iman sahibi diğil gerçi heleki bizim ülkemizde.
@igazeloglu adamın işi zaten bu :D senin gibilere akıl vermek :D
adamın görevi anlatmak
senin aklın olmadığı için senin gibilere akıl veriyor
Mesele zaten sen değilsin.
sizler gibi aklını kiraya verenlerden değilim. Benim kimsenin aklına ihtiyacım yok. üzülüyorum sizlere..
Ne kadar boş bir odunsun yakilacak odun boş olur
mr ilerizeka adamın görevi o
adamın isi senin gibi akilsizlara akil vermek.
O zaman devletten de maaş almayın. Zaten din adamı devletten maaş almamalıdır. Otoriteye karşı Allah'ın hükümlerini savunmak için otoriteyi eleştirebilmen için ekonomik yönden bağımsız olmanız lazım. Sizler milli piyango haram, sayısal loto haram, içki haram, içki satan yerlerden alış veriş yapmayın deyin, zina haramdır deyin genel evlerden alınan vergilerden maaş alın. Maaş alınca bu yerlerden caiz mi olunuyor. Kul hakkından hiç bahsetmeyin, ama sol elle yemek yemek haramdır deyin. Böyle demeye de devam edin çünkü cehenneme odunda lazım. Sizlerin hepsine Kuran kitap yükli merkepler der.
din adamlari tasmi yiyecek geri kafali mal senii gercekler isinize gelmedimi mal senii
Doğru söylüyorsun cehenneme Senin gibi odundan lazım
geberdiginiz zaman bu zahmet leşinizi camiye getirmeyin götürün kuyuya atın hocalara zahmet etmeyin.
kardeşim neden maaş almasın ? Maaş almazsa geçimini nasıl yapacak? Adam okulunu okumuş.belki kendini Allah yolunda da hizmet etmek için ekstra gayreti var ! Bu duruma Allah razı olsun demek düşer! Allahın hükümlerini savunmak yazmışsın! ne munasebet Yüce Rabbim Kuran i Kerim indirmiş bu net!Kimsenin yorumlamasina ihtiyaç yok ! âyet de net olarak yazıyor Şans oyunları haramdir! sizin tabirinizle bunu din adamları demiyor yani ..ayet bu şekilde kimse kafasına göre yorumlamiyor. . Seni de güzel kitabımız Kuran i Kerim i okumaya davet ediyorum.. Okuyunca fikirlerinin degisecegine eminim..
@esatucar Allah sana akıl fikir versin
din adamları, Allah dostları çıkar gözetmeksizin çalışırlar doğru ama bu durum herhangi bir kişinin yanlış olan bir şeyi eleştirmesine mani değil.
para karşılığı namaz kıldırmak nedir peki? elbettekide kumar haram kılınmıştır. ama sadece bu olaylar için değil adam kayırma, rüşvet vs onlar hakkında da yorum yapın samimiyetinize inansın insanlar
@sachets ne cahilce bir yorum. Ozzaman sende mahalledeki imam için bugday arpa topla. Çünkü eskiden oyle yapılırmış
O imamın çoluk çocuğuna siz bakacaksınız para almasın. Ve her şey için uyarıda bulunuyorlar. Sizin derdiniz, camide atatürk'ten bahsetmemeleri.
din adamlarini devletin gorevlendirdigi memurlar seninde biraz inancin varsa sende imam ol mal seniii sende çalıştığın yerden maas alma mal senii
beni dini bir kişilik olarak algılama ama bu adam daş mı yiyecek
Kafanız bazı şeylere basmiyor galiba veya işinize geldiği gibi bastiriyorsunuz kafanızı para karşılığı namaz ne demek ya adam aç mı kalsın kader kaza onu o meslege itmiş çalışıyor günümüzün şartları da onu imam meslegiyle evine ekmek götürüyor ne alaka işinize gelmeyince hemen sallayin şu zihniyetleri bırakın artık.
Konuyu saptırma gündemde olan durumla ilgili dinimiz ne emrediyor bilin diye vaaz veriyor
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