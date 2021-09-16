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Samsun Ticaret Borsası

16.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağlık ayçiçeğinin kilogramı 4,90-5 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) yağlık ayçiçeğinin kilogramı 4,90-5 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)2,302,40Buğday (ekmeklik)2,252,70HUBUBAT MAMULLERİ

Bulgur4,004,00Mercimek (kırmızı)8,508,50Adi Fiğ3,254,00YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,905,00Ayçiçek yağı (yemeklik)12,0112,79DİĞER ÜRÜNLER

Şeftali2,003,00

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