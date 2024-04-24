Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen kişilerin ev ve üst aramalarında 2 bin 110 sentetik ecza hapı, 179,8 gram skunk, bir miktar eroin ve kokain, hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si hakkında adli işlem başlatıldı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





