Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde E.G'nin ikametinde yapılan aramada 1,66 gram metamfetamin, 35,58 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 1 pompalı tüfek ve 13 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.



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