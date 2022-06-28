Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dikbıyık Mahallesi'nde A.A'nın, (19) bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evi ile bahçesinde yapılan aramada 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz