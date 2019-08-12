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Samsung Bixby tuşu yeniden kullanıma hazır hale geliyor

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TEKNOLOJİ  | 12.08.2019 09:22 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 10 serisi daha önceki Samsung modellerinden farklı olarak Bixby tuşuna sahip olmayacak. Ancak şirket buna çok daha farklı bir çözüm buldu. İşte haberimizin detayları.

Samsung Bixby tuşu yeniden kullanıma hazır hale geliyor

Yapılan tanıtımda Galaxy Note10 ve Note10 Plus’ın Bixby tuşuyla gelmeyeceği ifade edilmişti. Şirket, Bixby’e hızlı bir şekilde ulaşmak isteyenler için yeni bir yöntem geliştirdi. Güç tuşuna uzun bir süre bastığınızda Bixby kendiliğinden aktif hale geliyor. Problem tamamen yazılım üzerinden çözüldü.

Yeni Samsung cihazlarında geç düğmesine iki kez bastığınızda karşınıza seçenekler çıkacak. Bu seçeneklerden dilediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca güç tuşuna uzun bir süre basmanız durumunda, Bixby tüm sistemler için aktif hale gelecek.

Güç menüsü ile ilgili değişiklikleri güç düğmesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Android Q, One UI arayüzünün 2.0 sürümünü getirecek olan Samsung, belki de diğer Galaxy akıllı telefonlarında da güç düğmesi işlevini artırabilir. Ancak bununla ilgili Samsung yetkilileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yakın bir zamanda Samsung Galaxy cep telefonları ile ilgili çeşitli yazılım değişiklikleri gerçekleştirilecek. Bunların önemli bir bölümünün güç düğmesi ve kamera ile ilgili olması bekleniyor. Sizce de Samsung tarafından yapılan bu yazılım değişikliği doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy note 10 samsung

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