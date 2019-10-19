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Samsung can sıkan parmak izi sorununu sonunda çözüyor!

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 serisindeki ekran altı parmak izi okuyucularda rastlanan ‘’her parmak iziyle kilit açma’’ sorununa Güney Koreli teknoloji devi Samsung’tan resmi açıklama geldi. Samsung, tepki çeken açığın yayınlanan sistem güncellemesi ile kapatıldığını duyurdu.

Samsung can sıkan parmak izi sorununu sonunda çözüyor!

Samsung parmak izi açığı geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuları arasındaydı. Zira bir teknoloji meraklısının sadece şeffaf bir kılıf vasıtasıyla, parmak izi tarayıcısına okutulmamış bir parmak ile kilit açması büyük tepki çekmişti. Bu durum ayrıca birçok Samsung kullanıcısı için ciddi bir güvenlik açığı anlamına geliyordu. Hal böyle olunca Samsung, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G ve Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10+ 5G gibi ekrandan parmak izi okuma yeteneğine sahip akıllı telefonlarında rastlanan bu güvenlik sorunu için hemen harekete geçti.

SAMSUNG PARMAK İZİ GÜNCELLEMESİNİ YAYINLADI

Güney Koreli teknoloji devi ilk etapta Galaxy S10+ 5G modeli için yayınladığı yeni Samsung güncellemesi ile var olan can sıkıcı açığı kapattı. Söz konusu parmak izi güncellemesinin önümüzdeki günlerde Samsung’un açıktan nasibini alan diğer akıllı telefonlarına da gelmesi bekleniyor. Ancak Güney Koreli şirket güncellemeye ek olarak kullanıcılarını yine de uyarıyor.

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‘TANITILAN PARMAK İZİ VERİNİZİ SİLİN’ UYARISI

Samsung, kullanıcılarına söz konusu parmak izi güncellemesinin öncesinde parmak izi okuyucuya tanıtılan ve halihazırda kayıtlı bulunan parmak izi verilerini silmelerini söylerken, güncellemeyi yükledikten sonra parmak izlerini tekrar tanıtmalarını tavsiye ediyor. Tavsiyeler ve güncellemeler bir kenarda dursun, umarız Samsung kullanıcıları bir daha böyle bir sorun yaşamazlar…

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Anahtar Kelimeler:
samsung parmak izi Galaxy S10 Galaxy Note 10 Galaxy S10 5G

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