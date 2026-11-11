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Samsung'dan sürpriz telefon hamlesi: Ekranı yukarı doğru uzayabilecek!

Samsung'un dikey olarak genişleyebilen ekrana sahip yeni bir akıllı telefon geliştirdiği iddia ediliyor. Ice Universe'e göre cihazın ekranı 16:9 ve 21:9 en-boy oranları arasında geçiş yapabilecek.

Samsung'dan sürpriz telefon hamlesi: Ekranı yukarı doğru uzayabilecek!
Enes Çırtlık

Akıllı telefon üreticileri geniş ekranlı modellere yönelik çalışmalarını sürdürürken Samsung'un farklı bir yaklaşım üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Yeni bir söylentiye göre Samsung, ekranı dikey yönde uzayabilen bir akıllı telefon geliştiriyor. Söz konusu cihaz, kullanıcıların farklı görüntüleme tercihlerine göre ekranın en-boy oranını değiştirmesine olanak tanıyabilir. Buna göre cihaz, geniş ve uzun ekran biçimlerinin avantajlarını bir araya getirebilir.

EKRAN YUKARI DOĞRU UZAYABİLECEK

Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung'un üzerinde çalıştığı iddia edilen telefon, ekranın en-boy oranını 16:9'dan 21:9'a çıkarabilecek. Böylece kullanıcılar daha geniş bir ekran ile daha uzun bir ekran formu arasında geçiş yapabilecek.

İddiaya göre cihaz, ekranı yukarı doğru uzatan bir kaydırma mekanizmasına sahip olacak.

Samsung dan sürpriz telefon hamlesi: Ekranı yukarı doğru uzayabilecek! 1

Ice Universe'e göre cihazın en büyük zorluğu pil kapasitesi olabilir. Kaydırma mekanizmasının telefonun içinde oldukça fazla yer kaplaması bekleniyor.

SAMSUNG NE ZAMAN TANITACAK?

Daha önce ortaya çıkan bir söylenti, Samsung'un ilk yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefonunu 2028'in ilk yarısında tanıtacağını öne sürmüştü. Cihazın Galaxy Z Slide adını taşıyabileceği belirtilmişti.

Öte yandan Samsung'un Galaxy Z Roll ismini de ticari marka olarak tescil ettirmiş olması, telefon için başka bir isim seçeneğinin bulunduğuna işaret ediyor.

Daha önce yayımlanan bir Samsung patenti de şirketin yana doğru yuvarlanarak açılan ekrana sahip bir akıllı telefon tasarımını araştırdığına işaret etmişti.

Bu alanda çalışmalar yürüttüğü söylenen tek üretici Samsung değil. vivo'nun da dikey olarak uzayabilen ekranlı akıllı telefonlar geliştirdiği iddia ediliyor.

Motorola ise MWC 2023 etkinliğinde yuvarlanabilir ekranlı Rizr konsept telefonunu sergilemişti.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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