Samsung Galaxy A08 sessiz sedasız resmileşti: İşte fiyatı ve özellikleri!

Samsung Galaxy A08, birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir çevrim içi perakendecinin listesinde ortaya çıkmıştı. Güney Koreli şirket, herhangi bir tanıtım etkinliği düzenlemeden ve resmi basın açıklaması yayımlamadan telefonu Sırbistan ile Bosna Hersek'teki internet sitelerine ekleyerek modeli resmileştirdi.

GALAXY A08'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre, Galaxy A08'de 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç PLS LCD ekran bulunuyor. Telefonun arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ile f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP yardımcı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP kamera bulunuyor. Cihaz, 6.000 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor.

Telefon, Samsung'un modelini açıklamadığı ve 2,2 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemciye sahip bir yonga seti kullanıyor. Bu yonga setine 4 GB LPDDR5X RAM ve artırılabilir 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

6 BÜYÜK ANDROID GÜNCELLEMESİ SÖZÜ

Samsung Galaxy A08, Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzüyle geliyor. Samsung, telefon için 6 büyük işletim sistemi yükseltmesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sunacağını belirtiyor.

IP64 seviyesinde toza ve suya dayanıklılık sunan cihazda çift SIM desteği, 3,5 mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörü de bulunuyor. Galaxy A08, gümüş, yeşil ve koyu mavi renk seçenekleriyle geliyor.

GALAXY A08'İN FİYATI

Samsung'un telefonla ilgili açıkladığı detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Galaxy A08'in Avrupa fiyatı henüz bilinmiyor. Cihaz, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki perakendeci listesinde yaklaşık 170 dolar fiyatla yer almıştı.

Galaxy A07 ile karşılaştırıldığında iki model arasındaki tek farkın batarya tarafında olduğu görülüyor. Galaxy A08'in bataryası, önceki modele göre 1.000 mAh daha yüksek kapasiteye sahip.