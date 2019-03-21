Samsung Galaxy A20 modelinin tanıtımını yaptı

4.000mAh’lik oldukça büyük bir bataryaya sahip olan Samsung Galaxy A20 ile bir günü aşkın süreyle şarjınızı koruyabilirsiniz. Her ne kadar; sekiz çekirdekli Exynos 7884 işlemci bu modelde yer alsa bile, bataryasının uzun bir süre dayanmasına engel olmuyor.

Galaxy A20 modelinin öne çıkan belli başlı özellikleri şu şekile;

İşlemci: Exynos 7884

Batarya: 4.000mAh

6,4 inç HD+ (720×1560 piksel) Super AMOLED ekran

Ön kamera: 8MP, f/2.0

32 GB depolama, 3 GB RAM

Çift arka kamera: f/1.9 + 5MP, f/2.2

Bu modelin ekran açısından da beğenileceğini söylemek mümkün. Infinity-V ekran tasarımı sayesinde, hoş bir ön yüz görebilirsiniz. Üst bölümünün tam ortasında yer alan su damlası çentiği, görüntüye esetetik bir tarz katmış.

Üst segment modellerin yüksekten uçması nedeniyle Samsung, A20 gibi orta segment modellerin Rusya’da 1.188 TL fiyatla alınmasını sağladı. Bu modelin Türkiye’de satışa sunulası durumunda miktar biraz artabilir.

Galaxy A40 basın görselleri sızdırıldı

