Samsung Galaxy A20e için kolları sıvadı

Mart ayının başlangıcında ilk olarak İngiltere’de görülen bu model hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Samsung Galaxy A20e hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa bile bazı önemli detaylar fark edilebiliyor. Bu detaylardan bir tanesi de, bir önceki modelle olan benzerliği. Samsung Galaxy A20 modelindeki birçok özellik bu üründe de mevcut olduğu için kardeş modeller olduğunu söylemek mümkün.

Arka yüzün sol üst tarafında bulunan iki kamera, kendisini ilk belli eden detaylardan bir tanesi. Orta tarafta bulunan parmak izi sensörü de, güvenliğin önemsendiğini gösteriyor. Galaxy A20e modelinde Infinity-V ekran kullanılacağı da diğer kesinleşen detaylardan bir tanesi. Teknik açıdan kesinleşenler, şu an için yalnızca bunlar. Samsung, 10 Nisan’a kadar başka detaylar da paylaşabilir.

Galaxy A20e ile ilgili ortaya çıkan anlık bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Konu hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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