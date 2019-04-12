Samsung Galaxy A20e resmi olarak tanıtıldı

Galaxy A20e; 5.8 inç büyüklüğünde 720 x 1.560 piksel çözünürlüklü Infinity V Super AMOLED ekran ile geliyor. Telefonun ön bölümünde 8 Megapiksellik kamera, arka tarafında ise 13 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Gücünü Samsung imzalı Exynos 7884 yonga setinden alan telefonda 3 GB RAM yer alıyor.

32 GB dahili depolama birimine sahip olan Galaxy A20e, microSD kart desteği ile 512 GB’a kadar hafıza arttırım imkanı sunuyor. 3.000 mAH kapasiteli bataryasını 15W hızlı şarj desteği ile besleyen Samsung, bu telefonda One UI arayüzü ile gelen Android 9.0 Pie işletim sistemine yer veriyor. Son olarak telefonun arka bölümünde parmak izi okuyucusunun bulunduğu belirtelim.

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