Samsung Galaxy A30’a yakından bakıyoruz

Samsung Galaxy A30, büyük ekranı sayesinde aynı anda birden fazla uygulama penceresinde vakit geçirmenize imkân sunacak. Ayrıca büyük ekran, oyun oynamak ve videolar izlemek için de uygun.
Tasarım çizgisine baktığımızda, neredeyse çerçevesiz bir tasarım var. Arka tarafı cam yüzey ve bu sebeple parmak izi tutabiliyor. Ön kısımda damla çentik içinde selfie kamerası, arka tarafta da dual kamera sistemi mevcut.
A30’un parmak izi okuyucu sensöre ve yüz tanıma sistemine de sahip olduğunu belirtelim. Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.
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