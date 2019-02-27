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Samsung Galaxy A30’a yakından bakıyoruz

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TEKNOLOJİ  | 27.02.2019 11:01 | Son Güncelleme

Samsung, MWC 2019 kapsamında yeni Galaxy A ailesini tanıttı. Bu videomuzda ise, aile üyelerinden Samsung Galaxy A30’la birlikteyiz. 6.4” Super AMOLED Infinity-U ekranı ve hızlı şarj destekli 4000mAh piliyle dikkat çeken ürünün önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı Android cihazlar arasında olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A30’a yakından bakıyoruz

Samsung Galaxy A30, büyük ekranı sayesinde aynı anda birden fazla uygulama penceresinde vakit geçirmenize imkân sunacak. Ayrıca büyük ekran, oyun oynamak ve videolar izlemek için de uygun.

Tasarım çizgisine baktığımızda, neredeyse çerçevesiz bir tasarım var. Arka tarafı cam yüzey ve bu sebeple parmak izi tutabiliyor. Ön kısımda damla çentik içinde selfie kamerası, arka tarafta da dual kamera sistemi mevcut.

A30’un parmak izi okuyucu sensöre ve yüz tanıma sistemine de sahip olduğunu belirtelim. Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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samsung samsung galaxy a30

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