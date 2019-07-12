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Samsung Galaxy A50s AnTuTu performans testinde görüntülendi

Recep Demircan Recep Demircan
TEKNOLOJİ  | 12.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Galaxy A ailesi ile büyük başarılara imza atan Samsung, yakın zamanda bu serinin tepe modeli olan Galaxy A90’ı tanıtacak. Amiral gemisi modellerine kafa tutacak olan Galaxy A90’nın yanında Samsung bir de orta-üst segmente hitap edecek olan Galaxy A50s modelini sergileyecek.

Samsung Galaxy A50s AnTuTu performans testinde görüntülendi

Merakla beklenen Galaxy 50s modeli bugün AnTuTu performans testinde görüntülendi. Performans testinde ortaya çıkan telefon; 10nm üretim süreci ile üretilen 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9610 yonga setinden beselenecek. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefonda muhtemelen çift veya üçlü arka kamera kurulumu yer alacak.

AnTuTu testinden 151.136 puan almayı başaran telefonun grafik biriminde ise Mali-G72 bulunacak. 2340 x 1080 çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan Galaxy A50s’in şimdilik kaç inç bir ekran ile geleceği bilinmiyor.

Infinity-O tasarımı ile geleceği düşünülen telefonun, 300 ila 400 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy a50s samsung

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