Samsung Galaxy A50s AnTuTu performans testinde görüntülendi

Merakla beklenen Galaxy 50s modeli bugün AnTuTu performans testinde görüntülendi. Performans testinde ortaya çıkan telefon; 10nm üretim süreci ile üretilen 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9610 yonga setinden beselenecek. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefonda muhtemelen çift veya üçlü arka kamera kurulumu yer alacak.

AnTuTu testinden 151.136 puan almayı başaran telefonun grafik biriminde ise Mali-G72 bulunacak. 2340 x 1080 çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan Galaxy A50s’in şimdilik kaç inç bir ekran ile geleceği bilinmiyor.

Infinity-O tasarımı ile geleceği düşünülen telefonun, 300 ila 400 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin ediyoruz.

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