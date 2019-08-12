Samsung Galaxy A70s bu sefer Geekbench testinde göründü

Galaxy A70s olarak isimlendirilecek olan bu model, bugün performans testi uygulaması Geekbench’te ortaya çıktı. Telefon Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 2364 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 6372 puan almayı başarıyor.

Gücünü Qualcomm’un 1.71 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM’den alacak olan telefon 32 Megapiksel f/1.7 kamera yerine 64 Megapiksel çözünürlükteki yeni ISOCELL kamera ile gelecek.

Galaxy A70 modelinden farklı olarak kamera konusunda kendini geliştirecek olan Galaxy A70s modelinin Türkiye’de 3.000 TL bandında satılacağını düşünüyoruz.

Orta segmentteki oyuncuları ile Çinli firmalara rakip olmaya çalışan Samsung, bu çabalarının ekmeğini uzun vadede yiyecek gibi görünüyor. Bakalım Güney Koreli teknoloji devi ilerleyen aylarda farklı bir seri ile orta segmenti yine zorlayacak mı?

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