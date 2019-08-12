Mynet Trend

Samsung Galaxy A70s bu sefer Geekbench testinde göründü

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 12.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Galaxy Note 10 ailesi ile geçtiğimiz gün karşımıza çıkan Samsung, önümüzdeki aylarda orta segmentte yer alacak yeni oyuncusunu tanıtacak.

Samsung Galaxy A70s bu sefer Geekbench testinde göründü

Galaxy A70s olarak isimlendirilecek olan bu model, bugün performans testi uygulaması Geekbench’te ortaya çıktı. Telefon Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 2364 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 6372 puan almayı başarıyor.

Gücünü Qualcomm’un 1.71 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM’den alacak olan telefon 32 Megapiksel f/1.7 kamera yerine 64 Megapiksel çözünürlükteki yeni ISOCELL kamera ile gelecek.

gsmarena_001

Galaxy A70 modelinden farklı olarak kamera konusunda kendini geliştirecek olan Galaxy A70s modelinin Türkiye’de 3.000 TL bandında satılacağını düşünüyoruz.

Orta segmentteki oyuncuları ile Çinli firmalara rakip olmaya çalışan Samsung, bu çabalarının ekmeğini uzun vadede yiyecek gibi görünüyor. Bakalım Güney Koreli teknoloji devi ilerleyen aylarda farklı bir seri ile orta segmenti yine zorlayacak mı?

iPhone XI ile iPhone XS arasında ne farklar olacak?

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Face ID gözlük ve bant ile kandırıldıFace ID gözlük ve bant ile kandırıldı
Huawei Mate 30 Lite’a farklı bir işletim sistemi opsiyonuHuawei Mate 30 Lite’a farklı bir işletim sistemi opsiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy A70s Geekbench

En Çok Okunan Trend Haberler

Üvey torununa cinsel istismarla suçlanıyordu! Ses kaydıyla her şey ortaya çıktı

Üvey torununa cinsel istismarla suçlanıyordu! Ses kaydıyla her şey ortaya çıktı

Tatil için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Tatil için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet

Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet

'Bayrama özel' dedi bikinili fotoğraf paylaştı

'Bayrama özel' dedi bikinili fotoğraf paylaştı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EMUI 10 hangi Huawei modellerine gelecek?

EMUI 10 hangi Huawei modellerine gelecek?

Samsung Bixby tuşu yeniden kullanıma hazır hale geliyor

Samsung Bixby tuşu yeniden kullanıma hazır hale geliyor

WhatsApp mesajlarınız ne kadar güvenli

Gönderdiğimiz mesajlar değişerek mi gidiyor?

Yeni çıkan yönetmelikle birlikte drone'lar her yerde uçuş yapamayacak

Dronelarla ilgili flaş gelişme! Bir devir sona erdi

Huawei yeni işletim sistemi HarmonyOS neler sunuyor?

Huawei yeni işletim sistemi HarmonyOS neler sunuyor?

Apple Music’te neler dinlemişiz?

İlk kez açıklandı! Aleyna Tilki rüzgarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.