Samsung Galaxy M20 inceleme altında

Samsung Galaxy M20’nin güzel bir tasarımı var. Elinize aldığınızda, 6.3 inch değerdeki büyük ekranı fazlasıyla dikkat çekiyor. Arka tarafına baktığımızda, plastik malzemenin tercih edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir süre sonra kir ve parmak izi tutabiliyor, avuçtan kayabiliyor. Arka taraftaki dikkat çekici diğer unsurlar ise, dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör. Parmak izi sensörünün gayet hızlı çalıştığını, ön kameranın yardımıyla yüz tanıma sisteminin de iyi işlediğini söyleyebiliriz. 8.8mm kalınlığı ve 186 gram ağırlığı bulunan ürün, koyu mavi ve koyu siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip.
6.3 inch değerde ekran
Samsung, bu telefonunda Super Amoled teknolojisi yerine TFT teknolojisini ön plana alıyor. FHD+ çözünürlüklü ekran, iç ve dış mekan kullanımlarında yeterli parlaklık ve netlik sunabiliyor.
Dokunuşlara gayet hızlı cevaplar veren ekran, aynı zamanda bölünebiliyor ve böylece birden fazla işi yürütebiliyorsunuz. Tabii bu sırada performansta düşüşler de yaşanabiliyor.
Yeni Exynos 7904, 1.8 GHz Octa Core İşlemci
Galaxy M20’de Exynos 7904 Octa Core işlemcisi bulunuyor. Bunun yanında 3GB RAM ve 32GB depolama değerleri mevcut. Yaptığımız testlerde, pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabildik, ama özellikle PUBG gibi oyunlarda yüksek performans beklememelisiniz. Özellikle bir şeyler izlemekten ve sosyal medya kullanımından hoşlanan kullanıcılar için bu telefon iyi bir tercih olabilir.
Bu arada, telefonun Samsung Experience 9.5 sürümü ve Android 8.1 işletim sistem sürümüyle geldiğini söylemeliyiz. Açıkçası Android tarafında yeni bir güncelleme gelse iyi olur.
Dual kamera sistemi
Telefonun arka tarafında 13+5MP’den oluşan dual kamera sistemi var. Bunlardan 13MP olanı f1.9 açıklık oranına sahip. Böylece düşük ışıklı ortamlarda da iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 5MP değerdeki kamera ise, 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekmenize izin veriyor.
Ön tarafta da 8MP değerde selfie kamerası mevcut ve ekran flash’ı da bulunuyor. Modlara baktığımızda; güzellik modu, canlı odak, panorama ve etiketler gibi seçenekler var.
İki kamera da 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor ve iki kameranın da özellikle iyi ışıklı ortamlarda tatmin edici sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.
Ve pil
Telefonda tam 5000mAh pil bulunuyor. Kutuda beraberinde gelen 15w hızlı şarj adaptörüyle cihazı hızlıca şarj edebiliyor ve tek şarj ile 2 gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Samsung, şarj tarafında bazı bilgiler de paylaşıyor. Örneğin, 10 dakikalık şarj ile 3 saat video izleyebilir ya da 11 saat müzik dinleyebilirsiniz.
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