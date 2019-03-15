Samsung Galaxy M20 inceleme altında

Samsung Galaxy M20’nin güzel bir tasarımı var. Elinize aldığınızda, 6.3 inch değerdeki büyük ekranı fazlasıyla dikkat çekiyor. Arka tarafına baktığımızda, plastik malzemenin tercih edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir süre sonra kir ve parmak izi tutabiliyor, avuçtan kayabiliyor. Arka taraftaki dikkat çekici diğer unsurlar ise, dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör. Parmak izi sensörünün gayet hızlı çalıştığını, ön kameranın yardımıyla yüz tanıma sisteminin de iyi işlediğini söyleyebiliriz. 8.8mm kalınlığı ve 186 gram ağırlığı bulunan ürün, koyu mavi ve koyu siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip.

6.3 inch değerde ekran

Samsung, bu telefonunda Super Amoled teknolojisi yerine TFT teknolojisini ön plana alıyor. FHD+ çözünürlüklü ekran, iç ve dış mekan kullanımlarında yeterli parlaklık ve netlik sunabiliyor.

Dokunuşlara gayet hızlı cevaplar veren ekran, aynı zamanda bölünebiliyor ve böylece birden fazla işi yürütebiliyorsunuz. Tabii bu sırada performansta düşüşler de yaşanabiliyor.