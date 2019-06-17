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Samsung Galaxy M40 Android tutkunlarına neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 17.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segmenti hedef almaya devam ediyor. Samsung şimdi de Hindistan’a özel yeni modeli ile karşımıza çıktı. Şimdilik sadece Hindistan’da satışa sunulacak olan Galaxy M40, özellikleri ile Android tutkunlarına üst seviye bir deneyim sunacak.

Samsung Galaxy M40 Android tutkunlarına neler sunuyor?

Kulaklık jakı olmayan Galaxy M40 modelinde; Qualcomm’un orta segment için geliştirdiği Snapdragon 675 yonga seti yer alıyor. 6 GB RAM’den beslenen telefonda 128 GB dahili depolama birimi yer alıyor.

6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü ekran ile gelen telefon, Infinity-O tasarımı ile tam ekran bir deneyim sunuyor. 15W hızlı şarj desteğine sahip olan Galaxy M40, 3.500 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Kutusundan One UI arayüzüne sahip Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkan Galaxy M40’ta 3’lü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 32 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde.

Samsung’un Galaxy M40 modeli, Hindistan’da 19990 rupi fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım önümüzdeki dönemlerde bu model Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy M40 android

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