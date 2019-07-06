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Samsung Galaxy Note 10’a çift ön kamera dopingi

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TEKNOLOJİ  | 06.07.2019 08:09 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon sektörünün en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren ismi konumunda yer alan Samsung, Ağustos ayının hemen başlarında önemli bir etkinlik düzenleyecek. Güney Koreli şirket düzenleyeceği etkinlikte Note serisinin yeni modellerini tanıtacak.

Samsung Galaxy Note 10’a çift ön kamera dopingi

Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda Samsung’un Galaxy Note10 ve Note10 Pro modellerini tanıtacağını biliyoruz. Son dönemde Note10 5G üzerine de bazı söylentiler mevcut. Fakat bu modelin, Note10 Pro mu olduğu yoksa ayrı bir model mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Geçtiğimiz gün Note serisinin yeni modeli ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. İddialara göre Samsung Galaxy Note 10 modelinde 2 farklı ToF modülü kullanacak. Bu modüllerden birisinin telefonun ön yüzünde, diğerinin ise arka tarafında yer alacağı söyleniyor.

Hemen baştan belirtelim. Bahse konu bu modül fotoğraflara derinlik efekti katmaya yarıyor. Elbette burada şöyle bir sorun var. Ön taraftaki modül nereye yerleştirilecek?

Şimdiye kadar sızdırılan görsellerde telefonun ön tarafında delikli ekran tasarımı ve tek bir ön kamera görünüyordu. Bu durumda Samsung’un ToF modülünü ekranın altına gizlemesi söz konusu. Fakat bu teknoloji şu anda yalnızca Vivo’da bulunuyor. O da tam verimli çalışmıyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung ön kamera Galaxy Note 10 telefon

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