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Samsung Galaxy S10 5G beklenen ilgiyi gördü mü?

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TEKNOLOJİ  | 26.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Samsung’un 5G destekli ilk telefonu Galaxy S10 5G modelinin kaç adet sattığı açıklandı.

Samsung Galaxy S10 5G beklenen ilgiyi gördü mü?

Samsung, geçtiğimiz aylarda karşımıza Galaxy S10 ilesi ile çıkmıştı. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modellerini duyuran Samsung, bu modellerin yanında bir de 5G teknolojisine sahip ilk telefonunu tanıtmıştı. Galaxy S10 5G olarak adlandırılan bu modelin bugün toplamda kaç adet sattığı açıklandı.

Yapılan 5G hız testlerinde sunduğu performans ile dikkat çeken Galaxy S10 5G modeli 80 gün içerisinde 1 milyon satış barajını aşmış durumda. Günlük 15 bin adet satarak rekora koşan telefon, sadece ana vatanı olan Güney Kore’de bu performansı sergiliyor. Daha tam olarak dünyaya açılmayan 5G modelinin, önümüzdeki aylarda Avrupa ülkelerine de gelmesi bekleniyor.

Samsung’un bir diğer rakibi olan LG V50 ThinQ 5G modeli ise sadece 280 bin adet satabildi. LG’nin hala telefon pazarında neden tutunmak istediği bilinmiyor. LG maalesef ki Samsung ve diğer Çinli üreticilerin artık çok çok gerisinde. Bakalım 2020 yılında tanıtılacak olan hangi telefonlarda 5G özelliği yer alacak?

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy S10 5G

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