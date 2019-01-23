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Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: iki ekran birden olacak!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 23.01.2019 10:31 | Son Güncelleme

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung tarafından 20 Şubat tarihinde San Francisco'da gerçekleştirilecek olan Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy S10 serisi telefonlarla ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. İnternete sızan ve şirkete yakın kaynaklara göre yeni Samsung Galaxy S10'un çift ekranı olacak.

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: iki ekran birden olacak!

Samsung'un gelecek ay duyurmayı planladığı yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen telefonlarla ilgili bugüne kadar pek çok bilgi internete sızarken, cihazın iki ekranla gelebileceğine dair bilgi ise büyük şaşkınlık yarattı.

LetsGoDigital tarafından yayınlanan görüntü taslağına bakıldığında Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü gelen kamerasının üstünde şeffaf bir ikinci ekran görülüyor. Yani çift ekranlı derken iki büyük ekrana sahip bir telefondan bahsetmiyoruz, aksine kameranın üzerinde yer alan şeffaf ekran ile Samsung belirli bildirimleri paylaşmayı düşünüyor olabilir.

Samsung Galaxy S10'un ikinci ekranının parmak izi sensörü olarak kullanılabileceğini düşünenler olduğu gibi, kalp atış hızı monitörü olarak da kullanıcıların elinin altında olacağı belirtiliyor. Fakat bu konuda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Yine bu ekranın şarj göstergesi olabilmesi de mümkün. Yani telefonda yer alması muhtemel bu ikincil ekranın pek çok özelliği bir arada sunması söz konusu.

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