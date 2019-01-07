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Samsung Galaxy S10 işte böyle görünecek!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 07.01.2019 09:00 | Son Güncelleme

Samsung’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı Infinity-O tasarıma sahip Galaxy S10 modeli bugün görüntülendi. Bakalım Samsung Galaxy S10 nasıl görünecek?

Samsung Galaxy S10 işte böyle görünecek!

Güney Koreli Samsung, önümüzeki aylarda merakla beklenen 2019 yılı amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkacak. Galaxy S10 olarak isimlendirilecek olan bu model, çentik tasarımın terk edildiği ilk S serisi olacak. Infinity-O adı verilen bir tasarım ile gelecek olan Galaxy S10, bugün gerçek görselleri ile karşımıza çıktı.

Galaxy S10’un ekranının sağ üst bölümünde bir adet delik bulunacak. Bu delikte tahmin edebileceğiniz gibi ön kamera yer alacak. Ahize ise çok ince bir şekilde telefonun üst bölümüne konumlandırılacak. Yüzde 95’e kadar çıkacak olan ekran/kasa oranı, Galaxy S10’un çok daha fazla kullanım alanı sunmasını sağlayacak.

Galaxy S10’un diğer S serilerinde olduğu gibi iki farklı modeli bulunacak. Qualcomm Snapdragon işlemcili ve Samsung Exynos işlemcili modeller ile gelecek olan Galaxy S10, 6 GB RAM kapasitesi ile fark yaratacak.

Telefonun arka bölümünde ise üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ancak bu kameraların henüz nasıl çalışacağı bilinmiyor. Samsung, Galaxy S10 ile 2019 yıla bomba gibi bir giriş yapacak gibi görünüyor. Bakalım akıllı telefonlardaki delikli ekran tasarımı çentik kadar ilgi çekecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
samsung akıllı telefon

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