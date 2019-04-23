Samsung Galaxy S10 satışlarından memnun

Samsung ile ilgili ortaya çıkan raporlara bakıldığında; genellikle bir sonraki modelin daha çok satıldığı görülüyor. Ancak ilk defa makas bu kadar büyük bir şekilde açıldı. Samsung Galaxy S10 modelinin satışları; Samsung Galaxy S9 modeline göre yaklaşık olarak %16 daha fazla oldu.

Bundaki en önemli etkenlerden bir tanesinin de tasarımsal değişimlerle ilgili olduğu düşünülüyor. Galaxy S10 modelindeki tasarım, özellikle de ekran gövde oranı bakımından Samsung modellerine büyük bir değer katmıştı.

Galaxy S10 ürününde; birçok model kullanıcı ile buluştu. Bunlar içerisinde uygun fiyatlı modelin bulunması ise, satış miktarlarını önemli ölçüde etkiledi.

Galaxy S10 modeli, yayınlanan yeni raporlarına göre Samsung Galaxy S10 ürünlerinden en çok satılanlardan ikincisi S10e seri ürünü oldu. Galaxy S10 modelleri içerisinde sizin favoriniz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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