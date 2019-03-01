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Samsung Galaxy S10+ Unboxing

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TEKNOLOJİ  | 01.03.2019 08:54 | Son Güncelleme

Samsung’un kısa süre önce görücüye çıkardığı yeni akıllı telefon modellerinden olan Samsung Galaxy S10+’ın kutusunu birlikte açıyoruz. 6.4 inch değerde ekranı, suya ve toza karşı dayanıklı yapısı, toplamda 5 kamerası ve gelişmiş parmak izi okuyucu sensörüyle dikkat çeken telefon, an itibarıyla en gelişmiş Galaxy modeli.

Samsung Galaxy S10+ Unboxing

Samsung Galaxy S10+’ın bazı dikkat çekici özelliklerini sıralamamız gerekirse…

6.4″ 1440 x 3040 çözünürlüklü Dynamic Amoled ekran

IP68 suya ve toza karşı dayanıklı cam ve metal tasarım

7.8mm kalınlıkta ve 175 gram ağırlıkta

Qualcomm Snapdragon 855 çipset

8GB RAM, 128GB dahili depolama

Arkada 12+12+16MP kamera (Geniş açılı çekim ve optik görüntü sabitleme)

Önde 10+8MP selfie kamera sistemi

Hızlı şarj destekli 4100mAh pil (Kablosuz şarj ve başka telefonları da kablosuz olarak şarj etme özellikli)

Galaxy S10+, şu an Samsung Türkiye üzerinden ön sipariş verilebiliyor. 128GB’lık modelin fiyatı 7499 TL iken, 512GB’lık (online’a özel) modeli almak isterseniz de ekstra 1500 TL daha ödemeniz gerekiyor.

Kutu açılış videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
samsung samsung galaxy s10

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