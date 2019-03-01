Samsung Galaxy S10+ Unboxing

Samsung Galaxy S10+’ın bazı dikkat çekici özelliklerini sıralamamız gerekirse…
6.4″ 1440 x 3040 çözünürlüklü Dynamic Amoled ekran
IP68 suya ve toza karşı dayanıklı cam ve metal tasarım
7.8mm kalınlıkta ve 175 gram ağırlıkta
Qualcomm Snapdragon 855 çipset
8GB RAM, 128GB dahili depolama
Arkada 12+12+16MP kamera (Geniş açılı çekim ve optik görüntü sabitleme)
Önde 10+8MP selfie kamera sistemi
Hızlı şarj destekli 4100mAh pil (Kablosuz şarj ve başka telefonları da kablosuz olarak şarj etme özellikli)
Galaxy S10+, şu an Samsung Türkiye üzerinden ön sipariş verilebiliyor. 128GB’lık modelin fiyatı 7499 TL iken, 512GB’lık (online’a özel) modeli almak isterseniz de ekstra 1500 TL daha ödemeniz gerekiyor.
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