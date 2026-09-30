Samsung Galaxy Tab S12 serisini tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung’un yeni üst düzey Android tabletleri Galaxy Tab S12 Ultra ve Galaxy Tab S12+ tanıtıldı. İki model işlemci ve yazılım tarafında ortak özellikler sunarken ekran, batarya, kamera ve bağlantı seçeneklerinde ayrılıyor.
Her iki tablette de MediaTek Dimensity 9500 işlemci ve Android 17 tabanlı One UI 9 bulunuyor. Yazılım, üç bölüme kadar çoklu pencere düzeni ve en yeni Galaxy AI özelliklerini sunuyor. Samsung, iki model için de 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sağlayacağını açıkladı.
Galaxy Tab S12 Ultra, 120 Hz yenileme hızına ve 2960 × 1848 piksel çözünürlüğe sahip 14,6 inç AMOLED ekranla geliyor. Galaxy Tab S12+ ise 12,6 inç, 2800 × 1752 piksel çözünürlüklü bir ekran taşıyor.
Ultra modelinde 11.600 mAh, Plus modelinde ise 10.600 mAh batarya bulunuyor. İki tablet de 45W kablolu hızlı şarjı destekliyor.
Galaxy Tab S12 Ultra’nın arkasında 13 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Galaxy Tab S12+’ta ise tek bir 13 MP arka kamera bulunuyor.
Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için iki modelde de 12 MP ultra geniş açılı ön kamera sunuluyor.
Ultra modeli Wi-Fi 7, Plus modeli ise Wi-Fi 6E desteğiyle geliyor. Her iki tablette de Bluetooth 6.0 ve S Pen desteği bulunuyor.
Galaxy Tab S12 Ultra’nın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü 1.399 dolardan başlıyor. Modelin 12 GB/512 GB ve 16 GB/1 TB seçenekleri de sunulacak.
Galaxy Tab S12+’ın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümünün başlangıç fiyatı ise 1.199 dolar. Bu modelde ayrıca 12 GB/512 GB seçeneği bulunacak.
Her iki tablet, microSD kartla 2 TB’a kadar ek depolamayı destekliyor. Gri ve gümüş renk seçenekleriyle gelecek cihazlar, 7 Ekim’den itibaren seçili pazarlarda satışa çıkacak.
Kaynak: GSMArena
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