Samsung Galaxy Tab S12 serisini tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung’un yeni üst düzey Android tabletleri Galaxy Tab S12 Ultra ve Galaxy Tab S12+ tanıtıldı. İki model işlemci ve yazılım tarafında ortak özellikler sunarken ekran, batarya, kamera ve bağlantı seçeneklerinde ayrılıyor.

Her iki tablette de MediaTek Dimensity 9500 işlemci ve Android 17 tabanlı One UI 9 bulunuyor. Yazılım, üç bölüme kadar çoklu pencere düzeni ve en yeni Galaxy AI özelliklerini sunuyor. Samsung, iki model için de 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sağlayacağını açıkladı.

ULTRA’DA 14,6 İNÇ EKRAN VE 11.600 MAH BATARYA

Galaxy Tab S12 Ultra, 120 Hz yenileme hızına ve 2960 × 1848 piksel çözünürlüğe sahip 14,6 inç AMOLED ekranla geliyor. Galaxy Tab S12+ ise 12,6 inç, 2800 × 1752 piksel çözünürlüklü bir ekran taşıyor.

Ultra modelinde 11.600 mAh, Plus modelinde ise 10.600 mAh batarya bulunuyor. İki tablet de 45W kablolu hızlı şarjı destekliyor.

KAMERA VE WI-FI DESTEĞİNDE FARK VAR

Galaxy Tab S12 Ultra’nın arkasında 13 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Galaxy Tab S12+’ta ise tek bir 13 MP arka kamera bulunuyor.

Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için iki modelde de 12 MP ultra geniş açılı ön kamera sunuluyor.

Ultra modeli Wi-Fi 7, Plus modeli ise Wi-Fi 6E desteğiyle geliyor. Her iki tablette de Bluetooth 6.0 ve S Pen desteği bulunuyor.

GALAXY TAB S12 ULTRA VE S12+ FİYATLARI

Galaxy Tab S12 Ultra’nın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü 1.399 dolardan başlıyor. Modelin 12 GB/512 GB ve 16 GB/1 TB seçenekleri de sunulacak.

Galaxy Tab S12+’ın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümünün başlangıç fiyatı ise 1.199 dolar. Bu modelde ayrıca 12 GB/512 GB seçeneği bulunacak.

Her iki tablet, microSD kartla 2 TB’a kadar ek depolamayı destekliyor. Gri ve gümüş renk seçenekleriyle gelecek cihazlar, 7 Ekim’den itibaren seçili pazarlarda satışa çıkacak.

Kaynak: GSMArena