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Samsung Galaxy Watch Active 2 sızdırıldı

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TEKNOLOJİ  | 03.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

Samsung, geçtiğimiz yıllarda karşımıza Galaxy Watch Active modeli ile çıkmıştı. Uzun zamandır bu seriden bahsetmeyen Samsung, çok yakında Active 2’yi tanıtacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Watch Active 2 sızdırıldı

Sam Mobile sitesinin sızıntısına göre; Galaxy Watch Active 2 yüksek ihtimalle Ağustos ayında Galaxy Note 10 etkinliğinde sergilenecek. 340 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan Galaxy Watch Active 2 modelinde kalp ritmi ölçme konusunda iyileştirmeler yapılacak. Serinin ilk modeli ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olacak olan Galaxy Watch Active 2’nin hangi işletim sistemi ile çalışacağı henüz bilinmiyor.

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Apple Watch gibi pahalı fiyat etiketine sahip olmayacak olan Galaxy Watch Active 2, muhtemelen Note 10’u ön sipariş ile alanlara hediye edilecektir. LTE bağlantısı ile telefondan bağımsız çalışma imkanına sahip olacak olan Galaxy Watch Active 2 bakalım akıllı saat pazarında büyük bir etki yaratabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Watch Active 2 Galaxy Note 10 samsung

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