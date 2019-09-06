Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü

Galaxy Fold marka telefonların Nisan ayında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle piyasaya sürüm tarihi ertelenmişti. Örnek modellerin bazılarında katlanabilir ekranın birkaç gün içinde kırıldığı görülmüştü.

FİYATI 1.980 DOLAR



Sorunları giderilen Galaxy Fold akıllı telefonları bugün Güney Kore'de piyasaya sürüldü. Telefonların fiyatı yaklaşık 1.980 dolar.

Samsung, ekranı katlanabilir telefonları rakiplerinden önce piyasaya sürmeye çalışıyordu. Güney Kore merkezli firma Temmuz ayında yaptığı açıklamada cihazın 'geliştirildiğini' ve Eylül ayında satışa çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

GÜNEY KORE'NİN HARİCİNDE ABD, İNGİLTERE VE SİNGAPUR'DA DA SATIŞA SUNULACAK



Telefonlar Güney Kore'nin yanı sıra ABD, İngiltere ve Singapur'da da raflarda olacak.

Samsung'un kârı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik yavaşlamadan etkilenmiş ve karı düşmüştü.

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve hafıza kartı üreticisi olan Samsung'n en büyük rakibi Çin'in teknoloji şirketi Huawei. Huawei, geçen yıl dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.