Mynet Trend

Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü

BBC BBC
06.09.2019 08:12 | Son Güncelleme

Samsung 'kırıldıkları' gerekçesiyle ertelediği Galaxy Fold modelini bugün piyasaya sürdü.

Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü

Galaxy Fold marka telefonların Nisan ayında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle piyasaya sürüm tarihi ertelenmişti. Örnek modellerin bazılarında katlanabilir ekranın birkaç gün içinde kırıldığı görülmüştü.

FİYATI 1.980 DOLAR

Sorunları giderilen Galaxy Fold akıllı telefonları bugün Güney Kore'de piyasaya sürüldü. Telefonların fiyatı yaklaşık 1.980 dolar.

Samsung, ekranı katlanabilir telefonları rakiplerinden önce piyasaya sürmeye çalışıyordu. Güney Kore merkezli firma Temmuz ayında yaptığı açıklamada cihazın 'geliştirildiğini' ve Eylül ayında satışa çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

GÜNEY KORE'NİN HARİCİNDE ABD, İNGİLTERE VE SİNGAPUR'DA DA SATIŞA SUNULACAK

Telefonlar Güney Kore'nin yanı sıra ABD, İngiltere ve Singapur'da da raflarda olacak.

Samsung'un kârı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik yavaşlamadan etkilenmiş ve karı düşmüştü.

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve hafıza kartı üreticisi olan Samsung'n en büyük rakibi Çin'in teknoloji şirketi Huawei. Huawei, geçen yıl dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

HUAWEİ DE KATLANABİLİR TELEFONLARINI PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYOR

Çinli şirket de ekranı katlanabilir akıllı telefonları Eylül ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Çinli bir diğer teknoloji firması Xiaomi de ekranı katlanarak tablete dönüşen akıllı telefon örneğini kamuoyuna tanıtmıştı.

Şirketin, Güney Kore ile Japonya arasındaki ticari gerilim nedeniyle hafıza kartı satışlarının azaldığı belirtiliyor.

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
Switch’e gelen 20 Nintendo oyunuSwitch’e gelen 20 Nintendo oyunu
Overwatch, Nintendo Switch’e geliyorOverwatch, Nintendo Switch’e geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Fold

En Çok Okunan Trend Haberler

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

Elbistan Devlet Hastanesi'nde 'taciz' skandalı!

Elbistan Devlet Hastanesi'nde 'taciz' skandalı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Switch’e gelen 20 Nintendo oyunu

Switch’e gelen 20 Nintendo oyunu

Overwatch, Nintendo Switch’e geliyor

Overwatch, Nintendo Switch’e geliyor

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’de Multiplayer olacağını açıkladı

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’de Multiplayer olacağını açıkladı

NASA'dan Didymos asterodini vurma planı

NASA'dan Didymos asterodini vurma planı

Switch için 2 Assassins Creed oyunu daha geliyor

Switch için 2 Assassins Creed oyunu daha geliyor

Dünyanın ilk oyuncu ultrabook ürünü: Razer Blade Stealth 13

Dünyanın ilk oyuncu ultrabook ürünü: Razer Blade Stealth 13

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.