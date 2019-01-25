Samsung, Mate 20 Pro’dan mı ilham alıyor?

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Samsung 20 Şubat tarihinde bir unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte 3 yeni S modeli su yüzüne çıkmış olacak.

Galaxy S10 modelleri uzun süredir teknoloji gündeminin zirvesinde yer aldığı için cihazlar hakkında hemen hemen herşeyi öğrendik diyebiliriz. Fakat görünen o ki hala bilmediğimiz bir kaç ufak detay var.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir ayrıntıya göre, yeni S serisi modeller Mate 20 Pro’da da bulunan ters şarj özelliğiyle gelecek. Bu özellik sayesinde Galaxy S10 modelleri, kablosuz şarjı destekleyen başka cihazları da şarj edebilecek.

Hatırlanacağı üzere benzer bir özellik Mate 20 Pro’da da yer alıyordu. Hatta Huawei, Mate 20 Pro’nun bu özelliği sayesinde iPhone’u da şarj edebileceğimizi belirterek küçük bir göndermede bulunmuştu.

Samsung’un S10 serisinde yer alan kablosuz şarj özelliğinin ise nasıl bir teknolojiye sahip olacağı henüz belli değil. Muhtemelen bu teknolojinin detaylarını da 20 Şubat’ta öğrenmiş olacağız.

Bu arada S10, S10 Lite ve S10+ modellerinin fiyatlarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Henüz kesin olmasa da S10 modelleri 800 euro ile 1600 euro arasında geniş bir fiyat skalasından satışa sunulacak.

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