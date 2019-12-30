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  4. Samsung orta segmente yüklendi

Samsung orta segmente yüklendi

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Güney Koreli teknoloji devi global pazarın genelinde olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen markalardan biri. Son dönemde akıllı telefon üretimine yoğunlaşan şirket geri planda ekran, yonga seti, ses sistemleri, kamera sistemleri gibi pek çok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Samsung orta segmente yüklendi

2019 genel anlamda Samsung açısından inişli çıkışlı bir yıl oldu. Güney Koreli teknoloji devi uzun bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefon modelini bu yıl içerisinde tanıttı.

İlk çeyrekte S10 modelleriyle eş zamanlı olarak tanıtılan Galaxy Fold, son çeyrekte çıkan Note 10’larla hemen hemen aynı anda satışa sunuldu. Bu durumun nedeni ise Samsung’un yaşadığı çeşitli şanssızlıklardı.

Galaxy Fold tam satışa sunulmak üzereyken, çeşitli mecralara gönderilen test sürümlerinde problemler olduğu ortaya çıktı. Bu problemler genel anlamda ekran ve menteşe sorunluydu. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer sorunu kökünden halledebilmek için ekran ve menteşe tasarımını sil baştan yeniledi.

Sonuç olarak sorunsuz Galaxy Fold modeli yılın ikinci yarısında teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Neyse ki Galaxy Fold ile ilgili sorunlar, Note 7 kadar büyümedi. Hatırlanacağı üzere o dönemde Samsung modellerini geri çağırmak zorunda kalmıştı.

2019 Çinli üreticiler için sıçrama yılı oldu. Bu durum en çok da müşteri kitlesinin büyük çoğunluğu orta segmentte olan Samsung’u etkiledi. Bunun üzerine harekete geçen Güney Koreli üretici orta segmentteki modellere ağırlık verdi.

2019’da satışa sunulan orta segmentteki pek çok Samsung modelinde kamera sayısı 3 hatta 4’ü buldu. Fiyat politikasını da gözden geçiren Güney Koreli şirket, kaybettiği müşteri kitlesini önemli ölçüde telafi etmeyi başardı.

Sonuç olarak toparlamak gerekirse, az önce de bahsettiğimiz üzere 2019 Samsung açısından iniş ve çıkışların yoğun olduğu bir seneydi. Fakat genele bakıldığında Samsung’un önceki yıllara nazaran kar marjını arttırdığını söylemek de mümkün.

Elbette kar marjının artmasında yonga seti, kamera teknolojileri ve ekran teknolojileri tarafındaki yatırımların önemli payı vardı. Özellikle de akıllı telefon sektöründeki pek çok popüler ismin ekran tedariki için Samsung’u tercih etmesi şirket gelirlerinde önemli bir rol oynadı. Nitekim bu isimler açısında Güney Koreli şirketin en büyük rakibi Apple da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Fold

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