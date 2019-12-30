Samsung orta segmente yüklendi

2019 genel anlamda Samsung açısından inişli çıkışlı bir yıl oldu. Güney Koreli teknoloji devi uzun bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefon modelini bu yıl içerisinde tanıttı.

İlk çeyrekte S10 modelleriyle eş zamanlı olarak tanıtılan Galaxy Fold, son çeyrekte çıkan Note 10’larla hemen hemen aynı anda satışa sunuldu. Bu durumun nedeni ise Samsung’un yaşadığı çeşitli şanssızlıklardı.

Galaxy Fold tam satışa sunulmak üzereyken, çeşitli mecralara gönderilen test sürümlerinde problemler olduğu ortaya çıktı. Bu problemler genel anlamda ekran ve menteşe sorunluydu. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer sorunu kökünden halledebilmek için ekran ve menteşe tasarımını sil baştan yeniledi.

Sonuç olarak sorunsuz Galaxy Fold modeli yılın ikinci yarısında teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Neyse ki Galaxy Fold ile ilgili sorunlar, Note 7 kadar büyümedi. Hatırlanacağı üzere o dönemde Samsung modellerini geri çağırmak zorunda kalmıştı.

2019 Çinli üreticiler için sıçrama yılı oldu. Bu durum en çok da müşteri kitlesinin büyük çoğunluğu orta segmentte olan Samsung’u etkiledi. Bunun üzerine harekete geçen Güney Koreli üretici orta segmentteki modellere ağırlık verdi.