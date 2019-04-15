Samsung parmak izi problemini düzeltti

Kullanıcılar tarafından Samsung şirketine atılan maillerde, bu parmak izi sensörlerinin aktif bir şekilde çalıştığı ancak hassas olmadığı belirtiliyordu. Bu akıllı parmak izi sensörleri her ne kadar üstün bir teknolojiye sahip olsa bile, yine de kullanıcıyı tanırken bir miktar yavaşlıyordu.

Tüm bu şikayetlerden e-mail yoluyla haberdar olan Samsung, yeni bir güncelleme yayınlama kararı aldı. Problemlerin giderilebilmesi için dün sabah saatlerinde bu güncelleme tüm cep telefonlarına yayıldı. Güncellemenin boyutu yaklaşık olarak 7 MB olduğu için, herhangi bir hafıza problemine de neden olmayacak.

Bu güncelleme yayınlandıktan sonra kullanıcılardan Samsung firmasına olumlu mesajlar gitmeye başladı. Bu da, güncellemenin başarıya ulaştığını gösteriyor. Sizce Samsung, ekrana gömülü parmak izi sensör teknolojisini devam ettirmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.

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