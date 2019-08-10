Samsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecek

Steam Link ve PS4 Remote Play tarzında olan PlayGalaxy özelliği rakiplerine göre çok daha iyi bir özellik ile geliyor.

PlayGalaxy uygulaması Steam Link ve PS4 Remote Play gibi aynı Wi-Fi ağına bağlı olma koşulunu ortadan kaldırıyor. P2P sistemi ile çalışan PlayGalaxy uygulaması ile PC’niz açıksa hücresel veri ile de oyun oynayabiliyorsunuz.

Note 10’a takılan fiziki gamepad sayesinde oldukça akıcı bir deneyim sunan olan uygulama ilerleyen aylarda indirime sunulacak. Muhtemelen bu uygulama diğer Galaxy modelleri ile de uyumlu olacak. Uygulamadan tam verim alabilmek için; parazit oluşmaması adına 5 GHz router kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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